Астрономи відкрили планети з «яєчної шкаралупи»

Вчені з Університету Сент-Ендрюса оголосили про відкриття нового виду екзопланет. Цей вид космічних тіл умовно назвали “планетами з яєчної шкаралупи”, повідомляє Journal of Geophysical Research: Planets today.





Головною особливістю таких планет є ультратонка кора. Вона неспроможна підтримувати тектоніку плит – процес, який зробив Землю придатною для розвитку живих організмів.

Тектонічне рух плит разом з іншими явищами (вулканізмом та хімічним вивітрюванням) надає глобальний вплив на клімат планети. Ці фактори, за наявності невеликої кількості води, сприяють створенню та підтримці стабільних умов для проживання.

В даний час астрономи виявили близько чотирьох тисяч планет поза межами Сонячної системи. Багато хто з них схожий на Землю – але залишається невідомим, чи придатні вони для життя.

Вчені виявили низку факторів, що дозволяють визнати далеку планету безперспективною для пошуків життя. Нове дослідження показало, що один із них – наявність надтонкої кори.

Автори наукової роботи запустили низку комп’ютерних моделей, щоб зрозуміти, як зовнішні чинники впливають на товщину кори планети. Вони врахували розмір екзопланети, відстань від зірки-господаря, температуру поверхні та внутрішню температуру.

Результати показали, що товщина кори залежить головним чином температури на поверхні. У деяких планет вона може досягати лише кількох кілометрів, тоді як Земля і Марс вкриті корою в 40 і 100 км відповідно. На даний момент вчені виявили не менше трьох планет «зі шкаралупи» поза межами Сонячної системи і не виключають, що надалі їх кількість може зрости.