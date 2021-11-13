Військові експерти розповіли, навіщо морським мінам потрібні шипи

Кожен, хто уважно розглядав фотографії часів Першої та Другої світових воєн, напевно, звертав увагу на незвичайну форму морських мін. Кулясті боєприпаси були споряджені шипами по всьому контуру.





Що це за конструкція і чи використовують подібні міни сьогодні?

Китайські винахідники

Це здасться неймовірним, але перші морські міни з’явилися у другій половині XIV століття у Китаї. Примітивні бомби були загерметизованими шпаклівкою дерев’яними бочками з вибуховою речовиною всередині.

Колісний замок Леонардо да Вінчі має той самий механізм роботи, що й мінний підривник

У дію такі бомби наводилися двома способами: за допомогою заздалегідь запаленого гніту, що є аналогом системи відкладеного підриву, і колесцового замку з кременем, прикріпленого до довгого тросу. Сапер скидав бочку, розмотував трос і, коли міна опинялася поблизу ворожого судна, смикав за шнур, наводячи механізм спуску в дію.

Незважаючи на простоту ідеї, у Європі подібні міни додумалися використати лише до кінця XVIII століття.

Російська революція

Революцію у мінній справі здійснили російські винахідники. 1812 року Павло Шиллінг винайшов перший електричний підривник, який підривав боєприпас за допомогою електричного струму від батареї, розміщеної на березі.

Павло Шиллінг фон Канштадт

Винахід показав свою високу ефективність у роки Кримської війни. Російський флот офіційно визнається першим флотом у світі, який почав використовувати міни не спорадично (час від часу авт.), а як елемент продуманої стратегії.

“Рогата” міна

Шипаста міна, яку ми звикли бачити в історичних фільмах, є корабельним якірним боєприпасом гальваноударної дії.

Морська міна гальваноударна разом з візком-якорем

Вона була винайдена російським адміралом Петром Кіткіном в 1908 році. Зброя набула широкого поширення у роки Першої Світової війни, у 1939 році була вдосконалена радянськими інженерами та продовжила службу аж до 1960-х років.

Маса боєприпасу становила 602 кг. В якості вибухової речовини використовувалося 110 кг. тротилу. За регламентом міна зберігала боєздатність 10 років.

Навіщо потрібні “роги”?

Мінні шипи – це гальваноударні підривники, які детонували боєприпас при контакті з ціллю. Всередині свинцевого ковпака знаходилася вугільно-цинкова батарея та електроліт у скляній ампулі.

Внутрішній пристрій міни

Натикаючись на корпус судна свинцевий ковпак деформувався, скляна колба розбивалася, а електроліт, що розлився, дозволяв активувати батарею. Батарея приводила в дію запальний пристрій і спалахував детонатор. Відбувся вибух.

На сьогоднішній день міна Кіткіна, зрозуміло, застаріла. У сучасній армії застосовуються міни з неконтактними підривниками, що детонують від магнітного поля або акустики судна, що пропливає повз.

Проте, гальваноударні якірні боєприпаси не втратили своєї актуальності задля забезпечення протидесантних заходів. Такі міни встановлюють на березі на невеликій глибині проти висаджувальних засобів противника.