У січні буде дешевше: названо правила розумного шопінгу в «чорну п’ятницю»

У перші два тижні січня знижки вищі, ніж у «чорну п’ятницю». Про це розповіла маркетолог Катерина Дворнікова. 11.11 вона порадила не поспішати та добре зважувати необхідність кожної покупки.





«Треба просто видихнути, попити водички, подумати: чи справді я заощаджу, чи не варто мені потім у січні, коли у всіх будуть застілля, купити той же продукт? У січні, у перші два тижні, цінник нижчий, ніж у «чорну п’ятницю». Я це перевіряла. Крім того, сходіть у кілька магазинів, порівняйте ціни. Часом знижки менші саме в тому магазині, який оголосив про мегазнижки», – пояснила маркетолог.

Серед працюючих порад – складання двох списків покупок: із товарами, які людина хоче купити, та з тими продуктами, які точно купувати не треба.

«Підходите до продуктів, дайте установку мозку, порівняйте, чи не потрапляєте ви до другого списку. І рекомендую не зважати на прикасову зону. З дітьми це особливо складно, але саме ця зона працює на 200%», – додала вона.

За словами Катерини Дворникової, у розпродаж потрібно включати принцип розумності, не вірити всьому, що написано на знижкових банерах, не піддаватися паніці, ажіотажу та ейфорії.