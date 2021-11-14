Секс по дружбе или как не испортить отношения

«Секс по дружбе» — его обсуждают уже долгие годы как явление. Насколько высока вероятность того, что интимная близость не испортит дружеские отношения? Почему люди выбирают партнера в кругу знакомых? На этот вопрос попытались найти ответ психологи.





Почему секс по дружбе — не редкое явление

Чаще всего между друзьями начинаются сексуальные отношения в том случае, когда они не готовы к семье, не хотят обязательств. В большинстве случаев такой формат отношений затягивается, и друзья начинают встречаться друг с другом длительный период (может длиться несколько лет), отрицая этот факт.

Часто дружбу путают с влюбленностью. Ведь, кроме взаимного доверия и уважения для интимной близости должно еще быть половое влечение. Поэтому часто под термином «секс по дружбе» разворачивается такая картина: один партнёр безответно влюблен в другого и согласен хотя бы на секс.

В прочем, эксперты назвали две ситуации, при которых между друзьями возможен отличный секс и при этом социальная связь не испортиться:

Секс с эксом. Если вы расстались с партнёром на хорошей ноте, то в принципе секс возможен. Но только не стоит заново строить отношения.

Курортный роман — скоротечен, без продолжения. Идеальный вариант для тех, кто не хочет строить долгосрочные отношения.

Если есть сильное сексуальное влечение между друзьями. Неизвестно, чем может закончиться такая авантюра. Но чаще всего такие друзья строят крепкие семейные союзы.

Психологи уверенны, чем старше возраст у человека, тем больше шансов у партнёров сохранить дружеские отношения после секса. Дело в том, что зрелый человек уже более опытен и умеет разбираться в себе, своих эмоциях и желаниях. Молодые люди реагируют на все острее. Это связано и с гормонами, и с малым жизненным опытом.