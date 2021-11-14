Секс по дружбе или как не испортить отношения
«Секс по дружбе» — его обсуждают уже долгие годы как явление. Насколько высока вероятность того, что интимная близость не испортит дружеские отношения? Почему люди выбирают партнера в кругу знакомых? На этот вопрос попытались найти ответ психологи.
Почему секс по дружбе — не редкое явление
Чаще всего между друзьями начинаются сексуальные отношения в том случае, когда они не готовы к семье, не хотят обязательств. В большинстве случаев такой формат отношений затягивается, и друзья начинают встречаться друг с другом длительный период (может длиться несколько лет), отрицая этот факт.
Часто дружбу путают с влюбленностью. Ведь, кроме взаимного доверия и уважения для интимной близости должно еще быть половое влечение. Поэтому часто под термином «секс по дружбе» разворачивается такая картина: один партнёр безответно влюблен в другого и согласен хотя бы на секс.
В прочем, эксперты назвали две ситуации, при которых между друзьями возможен отличный секс и при этом социальная связь не испортиться:
- Секс с эксом. Если вы расстались с партнёром на хорошей ноте, то в принципе секс возможен. Но только не стоит заново строить отношения.
- Курортный роман — скоротечен, без продолжения. Идеальный вариант для тех, кто не хочет строить долгосрочные отношения.
- Если есть сильное сексуальное влечение между друзьями. Неизвестно, чем может закончиться такая авантюра. Но чаще всего такие друзья строят крепкие семейные союзы.
Психологи уверенны, чем старше возраст у человека, тем больше шансов у партнёров сохранить дружеские отношения после секса. Дело в том, что зрелый человек уже более опытен и умеет разбираться в себе, своих эмоциях и желаниях. Молодые люди реагируют на все острее. Это связано и с гормонами, и с малым жизненным опытом.
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