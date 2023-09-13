Залишилось 4 дні: ВПО можуть онлайн подати заявку на виплату в понад 100 тисяч гривень

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та особи, які постраждали від війни, мають безпрецедентну можливість підвищити свій економічний статус та зробити внесок у регіональний розвиток. Харківська обласна військова адміністрація оголосила, що ці групи можуть подавати заявки на отримання мікрогрантів, призначених для фінансування бізнес-ініціатив. Ініціатива є частиною програми, яку очолює швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation і яка діє як у Харківській, так і в Дніпропетровській областях.

Деталі гранту

Розмір мікрогрантів може становити до 130 000 гривень, заявки приймаються до 17 вересня. Зацікавлені заявники можуть подавати свої пропозиції онлайн за спеціальним посиланням. Фінансування спрямоване на покриття низки витрат, пов’язаних з веденням бізнесу:

Закупівля матеріалів та/або обладнання

Оплата послуг, таких як реклама, консалтинг та налаштування обладнання

Ремонт бізнес-приміщень

Орендна плата за бізнес-приміщення

Компенсація за стажування, перекваліфікацію або навчання для зацікавлених осіб

Компенсація витрат на оплату праці найманого персоналу

Пріоритетні сектори бізнесу

Програма надає пріоритет підприємствам у наступних секторах:

Будівельні та ремонтні роботи (наприклад, сантехніки, електрики, слюсарі, слюсарі, зварювальники, покрівельники)

Заклади автосервісу

Косметичні послуги (наприклад, манікюрниці, перукарі, майстри перманентного макіяжу, перукарі)

Грумінгові та ветеринарні послуги

Заклади швидкого харчування, такі як кафе

Ремісничі послуги, такі як шиття, ремонт взуття та виготовлення ключів

Творчі підприємства, включаючи виготовлення сувенірів та фотографію

Цифрові сектори, такі як маркетинг у соціальних мережах, реклама та дизайн

Садівництво з акцентом на вирощуванні зелені, мікрозелені та декоративних рослин

Роздрібна та онлайн торгівля

Програма є вкрай необхідним рятівним колом для ВПО та постраждалих від війни людей, пропонуючи їм шанс відновити своє життя та зробити позитивний внесок у розвиток громади. Вона охоплює кілька секторів, що гарантує, що заявники з різними навичками та інтересами зможуть отримати вигоду від участі в програмі. Надаючи пріоритет таким галузям, як будівництво, автосервіс і салон краси, програма також має на меті задовольнити нагальні потреби місцевої громади.