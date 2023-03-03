В Україні від мобілізації звільнять ще одну категорію чоловіків

В Україні банківські інкасатори мають право на повну бронь від мобілізації. Тобто їх фактично зрівняли в правах із головами правлінь фінустанов. Про це йдеться в додатку №56 розпорядження Кабміну №493-р від 18 березня 2015 року. В цьому документі перелічені всі категорії банківських службовців, яких не можуть призвати на службу до збройних сил навіть під час загальної мобілізації.

Недоторканість інкасаторів підтверджує також циркуляр Національного банку України №56-0007/10/ДСК випущений 12 січня 2023 року. Згідно з цими двома документами інкасаторів зараховують до окремої категорії банківських службовців. Попри те, що вони не входять в керуючу ланку фінансових установ, все одно підлягають бронюванню нарівні з головами правлінь банків.

Справа в тому, що інкасатори відіграють вкрай важливу роль у діяльності банківських філій. А під час війни їх робота набула ще більшого значення. Адже підтримка злагодженої роботи банківської інфраструктури в умовах бойових дій – завдання не з легких. Зокрема у прифронтових регіонах інкасатори щодня ризикують життям, щоб українці могли вчасно отримувати свої зарплати, пенсії та користуватися низкою інших банківських послуг.

Право на бронювання від мобілізації в Україні мають геть усі інкасатори, незалежно від того, працюють вони в центральних офісах чи у маленьких регіональних філіях банків. Постанова про 100% бронювання розповсюджується на інкасаторів,старших інкасаторів і навіть на інкасаторів-водіїв.

Крім того банки мають право забронювати від призову всіх працівників своїх служб безпеки та підрозділів, що займаються перевезенням цінностей. Причому право на бронь жодним чином не залежить від посади такого працівника.

Нагадаємо, що згадно з оновленим порядком бронювання в Україні можна бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників підприємств, які є критично важливими для економіки країни. А в разі підтвердженої необхідності кількість заброньованих може навіть перевищувати цю квоту.