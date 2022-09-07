Яка зброю з КНДР Росія може перекинути в Україну

Росія розраховує на те, що зможе закуповувати зброю у КНДР. Ця країна вже давно перебуває під залізною завісою. Про її арсенал відомо не так вже й багато. Хоча й були підозри, що армія РФ планує закупити у Північної Кореї мільйони снарядів, реального підтвердження цьому американська розвідка не знайшла





Військовий експерт Іван Киричевський розповів, що є у КНДР на озброєні, і чи варто боятись такої зброї ЗСУ.

Зі слів експерта КНДР має деяку техніку та зброю, яка була б реально корисною для російських військових. Наприклад, можна було б придбати у країни танки Т-62 або Т-34. Вони завжди необхідні, і в принципі їх легше придбати, ніж виготовити.

Якщо вірити документації Північної Кореї, то вона тисячі артилерійських систем, а також:

Пушки та різні РСЗВ, у тому числі і «Град»;

Міномети та аналоги радянських систем «Катюша».

Загалом на папері згадується про 21 тисячу одиниць артилерійської зброї. Реальність скоріш за все не така «мальовнича». «Припустимо, що КНДР дійсно має всю цю зброю, тоді що країна з нею робитиме?» — говорить військовий експерт.

Маючи таку кількість зброї, її дійсно можна було б продавати за великі гроші. Тоді чому Кім Чен Ин цього не робить? Можливо, через те, що звіт не відповідає дійсності. На обслуговування такої кількості зброї необхідна дуже велика армія, якої напевно що у країни не має.

Відомо, що на озброєнні у Кореї є копії «Іскандерів». Можна припустити, що Росія хотіла їх закупити. Ходили чутки, що країни вели переговори, але РФ відмовилась від угоди через надто високу ціну. У білому домі впевнені, жодних поставок із Кореї найближчим часом і пізніше чекати не слід.