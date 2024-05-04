ПриватБанк оголосив важливе рішення: зачепить клієнтів в Україні та Європі

У нещодавньому повідомленні прес-служба ПриватБанку поінформувала своїх клієнтів про розширення послуги безкоштовної доставки банківських карток. Вперше запроваджена у 2023 році, ця послуга дозволяє клієнтам випустити нову платіжну картку або продовжити термін дії своєї поточної картки та отримати її поштою безкоштовно, навіть перебуваючи за кордоном.

Послуга продовжена до кінця 2024 року і доступна всім клієнтам, які замовляють картку через інтернет-банкінг. Щоб скористатися цією послугою, клієнти можуть подати заявку через Приват24 та отримати банківську картку у будь-якому відділенні Нової пошти.

Безкоштовна доставка доступна в Україні та 13 країнах Європи, серед яких Молдова, Польща, Німеччина, Литва, Латвія, Чехія, Естонія, Італія, Румунія, Словаччина, Великобританія, Угорщина та Іспанія.

Крім того, банк нагадав клієнтам, що термін дії всіх платіжних карток автоматично продовжено з 2022 року, що дозволить їм продовжувати користуватися своїми картками для покупок та зняття готівки без перерв.