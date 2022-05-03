Будуть борги: українців попередили про передання показників за газ під час війни

В Україні триває війна і продовжує діяти ряд послаблень для громадян. Зокрема не нараховується пеня за несплату за спожитий газ на час дії військового стану. Проте українців одразу попередили про те, що після його закінчення доведеться заплатити все до копійки, і нагадали про необхідність вчасно подавати показники за спожите голубе паливо.





Чому слід передавати показники вчасно

У разі несвоєчасного подання або при повному ігноруванні цього процесу, будуть нараховані планові показники облгазу, які розраховуються згідно середнього споживання подібного домогосподарства в цей період. Тому ці показники можуть бути значно більшими, ніж ваше фактичне споживання.

Для прикладу, в цей період ви можливо взагалі не вмикали газ, а вам буде нараховано, як при середньому місяці на початку весни.

Кому подавати показання

Передавати показники лічильника потрібно, як і раніше, своєму облгазу. Це ті компанії, працівники яких періодично приходять знімати дані лічильника та перевіряти стан газового обладнання.

Якщо фактичний офіс або приміщення оператора ГРС (облгазу) постраждали внаслідок бойових дій, але при цьому працюють канали оператора для передачі показників (чат-боти, електронна скринька, особистий кабінет тощо), то потрібно й надалі передавати показники оператору ГРС зручним для споживача способом.

Коли треба подавати показник

Щоб уникнути непорозумінь, а нарахування були коректними, показними треба подавати з 1 по 5 число місяця, проте в більшості випадків зробити це краще з 1-3.