Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 24 января растущая Луна в Рыбах. Не стоит принимать необдуманных и поспешных решений. Работать в команде может быть непросто, лучше посвятить время планированию личных дел и достижений. Взвешивайте каждый шаг и старайтесь соблюсти гармонию во всех делах и сферах жизни. Осознанный подход к работе и общению даст замечательные плоды и принесет удачу.

♈ Овен

Вселенная напоминает, что вам не нужно быть кем-то кроме самих себя. Вы не должны делать ничего, что не приносит вам радости. Не нужно проживать жизнь в ожидании осуждения и страхе быть отвергнутыми. Не нужно приглушать свой свет, чтобы другим людям было комфортно. Попробуйте сконцентрироваться на собственной душе, поверить в свои силы. Помните, что радость — это ваша истинная природа, и вы обязаны стремиться к тому, что воспламеняет вашу душу!

Космический совет: ваша обязанность — лечить душу приносящими радость занятиями.

♉ Телец

Пришло время вернуть свою силу и взять бразды правления жизнью в свои руки со внутренним знанием — вы заслуживаете большего. Пришло время воссоединиться со своим чувством цели и творить чудеса! Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить посредственной жизнью. Вам предсказано стать самой яркой и смелой версией себя и расти с каждым днем. Нет ничего невозможного. Ну, почти. Все планеты официально вышли из ретроградного движения, на вашем пути не осталось помех.

Космический совет: сейчас вас ничто не сдерживает, сделайте уверенный шаг к своей цели.

♊ Близнецы

Просто напоминание: вам не нужно делать все самостоятельно. Стресс и напряжение не помогают, не мотивируют, не придают сил, Близнецы. Все это только снижает ваши вибрации и создает паутину сложных ситуаций. Итак, выдохните и стряхните все это. Освободитесь от внутренних барьеров — неужели вам мало внешних, объективных? При этом непременно заручитесь поддержкой людей «вашего племени». Все возможно пока вы работаете в одной команде.

Космический совет: заручитесь поддержкой единомышленников и действуйте.

♋ Рак

Время вести за собой сердце и общаться с людьми, дающими, а не отнимающими силы. Время мечтать о новом мире и предпринимать вдохновенные действия. Время творить чудеса в сотрудничестве с Мирозданием, зная, что каждый шаг в правильном направлении имеет значение. В ближайшие недели вам будет что отпраздновать, Раки! И чтобы это случилось, исключите из своего круга все разрушительное — вещи, дела, недоброжелателей. Создавайте собственный маленький мир, островок уюта и безопасности. Это необязательно только семья.

Космический совет: не оставайтесь в компании, где испытываете дискомфорт.

♌ Лев

Когда есть выбор между проторенной дорожкой и отказом от старой парадигмы, выберите последнее, Львы. Выберите сами без оглядки на мнения и советы со стороны. Кто-то всегда ищет легкого пути, но вы не обязаны повторять за ними. Выбирайте то, что приносит радость. Выбирайте рост. Знайте, то, для чего вы освобождаете место в жизни — гораздо более значимое, необходимое, лучшее. Вселенная поддерживает вас и ведет в новую реальность прямо сейчас, в этот самый момент.

Космический совет: обращайте внимание на знаки и слушайте свою интуицию.

♍ Дева

Попробуйте изменить подход к работе в команде: думайте не о своей выгоде, а о том, как вы можете послужить коллективу. Подумайте, как вы можете проявить себя перед единомышленниками и соратниками в разгар этих неспокойных времен. Бескорыстное служение, — важная тема ближайших месяцев для вас. Но это не значит, что личные интересы или финансы должны пострадать. Просто убедитесь, что последствия ваших решений не приносят вреда ближнему, работают на общее благо.

Космический совет: бескорыстное служение — предмет, который вам необходимо изучить и освоить.

♎ Весы

Служит ли ваша идея высшему и величайшему благу? Возвышает ли она других и вдохновляет ли их сиять своей уникальностью? Если вы ответили на этот вопрос утвердительно, считайте, вы на правильном пути. Воссоединение со своей альтруистической стороной станет мощной поддержкой в принятии решений и подарит много моментов радости. Не уклоняйтесь от внесения собственного вклада, Весы. Знайте, что каждая капля добра, которую вы вкладываете во Вселенную, вернется в десятикратном размере.

Космический совет: учиться альтруизму и заботе о ближнем никогда не поздно.

♏ Скорпион

Легко — не всегда хорошо и полезно. Помните, что время и энергия — ваша валюта. Вместо того чтобы говорить «да» всему и всем на своем пути, будьте избирательны. Пришло время следовать своей страсти и посвятить энергию тому, что пробуждает песню вашей души. Когда дело доходит до общественной жизни, избегайте неразборчивости. Не стоит открываться первому встречному и доверять ему свои тайны. Не все вокруг думают о вашем благе, не все готовы позаботиться. Вы знаете, кто ваши люди, их и берегите. Приложите сознательное усилие, чтобы соединиться со своим душевным племенем.

Космический совет: ваше время и энергия — ваша валюта. Не растрачивайте попусту.

♐ Стрелец

Вы чувствуете себя отлично и готовы на серьезные поступки как в личном, так и в профессиональном плане. Очередь поклонников за вашей дверью только подтверждает божественное сияние, которое вы излучаете. Используйте эту энергию с умом. Обновите свою доску визуализации, четко сформулируйте свои намерения и с открытым сердцем и улыбкой на устах делайте первый шаг. Все планеты вышли из ретроградного состояния, и ваши шансы на успех очень высоки!

Космический совет: определите свои намерения и приступайте к работе с воодушевлением.

♑ Козерог

Время мыслей о доме, семье и принадлежности к своему племени. Сейчас вы распространяете хорошие вибрации, дарите близким внимание и соединяетесь с кругом людей своей души на более глубоком уровне. Помните, умение принимать окружающих такими, какие они есть, способно творить чудеса. Некоторые представители знака могут почувствовать желание завязать отношения на долгое время. Не бойтесь сказать три волшебных слова, если хотите. Нет ничего «слишком», когда вы рядом с правильным человеком.

Космический совет: сегодня сосредоточьте все ваши мысли на доме, семье и чувстве единения с племенем.

♒ Водолей

Когда мы осознаем свою внутреннюю силу, мы чувствуем свободу в потоке жизни. Мы можем испытать чувство единства с циклами и ритмами природы — именно то, что вы переживаете сегодня. Хороший способ уважать эту энергию — заботиться о себе и близких, дарить нежность, открывать сердце и уважать советы интуиции. Помните, ритуалы и практики глубоко индивидуальны. Вместо того чтобы следовать своду правил, исследуйте то, с чем вы резонируете.

Космический совет: думайте о себе, заботьтесь, радуйте — кто сделает это за вас?

♊ Рыбы

Рыбы, вы — радость, смех, творчество! Вы уже являетесь человеком, которым так стремитесь быть. Все, что нужно сделать, это открыть глаза. Открыть глаза и осознать красоту и изящество всего вашего существа! Свет в конце туннеля, крепкая надежда на лучшее — это не просто игра вашего воображения. Итак, настройтесь на волну своего сердца и верните своей жизни легкость и яркость. Счастье неизбежно — как вам такая мысль?

Космический совет: свет в конце туннеля реален, не отчаивайтесь!