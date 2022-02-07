Британія направить декілька сот солдат до українських кордонів: Reuters

Великобританія вирішила збільшити кількість військових, які перебувають у Польщі, і відправить туди ще 350 солдатів. Про це заявив глава Міноборони країни Бен Воллес , цитату наводить Reuters .





За його словами, влада Британії та Польщі вже обговорює, якими способами можна «стримати» Росію і запобігти її вторгненню в Україну, яке нібито планується протягом останніх місяців.

«Так ми покажемо, що можемо працювати разом, і пошлемо сигнал про те, що Великобританія та Польща стоять пліч-о-пліч», — заявив Уоллес. Reuters нагадує, що офіційний Лондон уже спрямовував 100 військових до Польщі під час загострення міграційної кризи на кордоні з Білорусією. Скільки британських військових перебуває там зараз, не уточнюють.

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