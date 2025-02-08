В частини українців з Резерв+ зникла відстрочка

Сьогодні, 8 лютого, у частини українців з застосунку резерв+ зникла згадка про відстрочку. У більшості чоловіків вона була дійсна до 7 лютого. Після оновлення застосунку поле, де було вказано термін дійсності відстрочки, зникає.

Відстрочка зникла у частини військовозобов’язаних, які подавали запит на неї напряму в ТЦК в кінці січня та на початку лютого.

Було

Стало

Можливо, працівники територіальних центрів комплектування ще не встигли внести дані до реєстру. Також не зрозуміло, як реагуватимуть на таких людей при перевірці документів, оскільки в них на руках залишається лише копія зареєстрованої заяви на відстрочку з ТЦК.