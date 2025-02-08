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В частини українців з Резерв+ зникла відстрочка
Сьогодні, 8 лютого, у частини українців з застосунку резерв+ зникла згадка про відстрочку. У більшості чоловіків вона була дійсна до 7 лютого. Після оновлення застосунку поле, де було вказано термін дійсності відстрочки, зникає.
Відстрочка зникла у частини військовозобов’язаних, які подавали запит на неї напряму в ТЦК в кінці січня та на початку лютого.
Можливо, працівники територіальних центрів комплектування ще не встигли внести дані до реєстру. Також не зрозуміло, як реагуватимуть на таких людей при перевірці документів, оскільки в них на руках залишається лише копія зареєстрованої заяви на відстрочку з ТЦК.
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