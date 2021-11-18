Чого чекає винагорода, а кому йти за покупками: гороскоп на четвер, 18 листопада

Сьогодні останній сприятливий день місяця, що прибуває. Потрібно зробити всі великі та важливі покупки саме до настання темряви. Цей світловий день управляється 14-ю місячною добою, символом якої є труба. А разом із сутінками настає тривожна і складна 15-та місячна доба — тримайте себе в руках.





Гороскоп на 18 листопада для Овнів

Реалізуйте те, що давно мали намір зробити. Для цього зараз є сприятливі можливості.

Гороскоп на 18 листопада для Тельців

Організуйте собі день здоров’я – косметичні та лікарські засоби будуть ефективні.

Гороскоп на 18 листопада для Близнюків

Цей день підходить для раніше запланованих та добре продуманих справ, пов’язаних із грошима.

Гороскоп на 18 листопада для Раків

Ловіть останні сприятливі години прибуваючого місяця – всі покупки будуть вдалими.

Гороскоп на 18 листопада для Левів

Ваші ідеї, зусилля та ініціативи будуть помічені та винагороджені. Будьте наполегливішими.

Гороскоп на 18 листопада для Дів

Якщо ви не хочете чекати ще два тижні, зробіть усі важливі покупки у першій половині дня.

Гороскоп на 18 листопада для Терезів

Радійте життю та помічайте красу навколо себе – це ваш невичерпний ресурс!

Гороскоп на 18 листопада для Скорпіонів

Всесвіт цієї місячної доби приготував для вас тільки приємні сюрпризи.

Гороскоп на 18 листопада для Стрільців

З вашою наполегливістю та харизмою ви зможете продуктивно використати енергії цього дня.

Гороскоп на 18 листопада для Козерогів

Цього четверга ви можете отримати від життя довгоочікуваний подарунок – налаштуйтеся на успіх!

Гороскоп на 18 листопада для Водоліїв

Найголовніше, це вчасно загальмувати та не планувати нічого важливого на вечір.

Гороскоп на 18 листопада для риб

В цей особливий місячний день зробіть відповідальний крок на шляху до свого особистого щастя.