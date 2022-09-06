Розкрита афера: українців 3 роки дурили при покупці популярних ліків

В Україні кілька відомих фармацевтичних компаній звинуватили у незаконному присвоєнні назви медичного препарату. Вони випускали ліки під товарним знаком протимікробного засобу «Фурацилін». Хоча це найменування належить АТ «Киевмедпрепарат» ще з 2008 року.





Розслідуванням справи наразі займається Антимонопольний комітет України. Заяву проти нечистих на руку конкурентів подав законний власник вкраденої назви АТ «Київмедпрепарат». Керівництво компанії звинуватило у незаконному присвоєнні товарного знаку ТОВ «Харківську фармацевтичну фабрику», ТОВ «Беркана+» та ТОВ «Фарміс ЛТД».

Перелічені фармацевтичні підприєпства незаконно користувалися найменуванням «Фурацилін» для випуску власної продукції. Ба більше, оформлення упаковки та дизайн надпису у продукції звинувачених компаній були дуже схожі на оригінальний «Фурацилін» від «Київмедпрепарату».

Через майже ідентичні упаковки підробок та оригіналу власник товарного знаку звинуватив своїх конкурентів також за пунктом несумлінної конкуренції. Адже вони по суті вводили в оману покупців, які могли просто переплутати ці лікарські препарати і випадково прижбати зовсім інший товар.

Варто зазначити, що представники АТ «Київмедпрепарат» у своїй заяві до АМКУ зазначили, що звинувачені ними фармацевтичні компанії почали використовувати назву «Фурацилін» лише з 2019 року. Раніше появи «чужих» ліків під своєю назвою спеціалісти компанії не зафіксували.

При цьому право власності на товарний знак «Фурацилін» за «Київмедпрепаратом» закріплене з 2008 до 2027 року. Компанія звісно може надавати стороннім виробникам повноваження для використання цієї назви. Проте у столичному фармпідприємстві стверджують, що такого дозволу нікому не надавали. А це означає, що звинувачені компанії-виробники ліків щонайменше три роки порушували закон.

Загалом фармацевтична галузь України зараз переживає на найкращі часи. Зокрема із початком війни суттєво зросла вартість більшості лікарських препаратів. Причому авторами шалених націнок виявилися самі аптечні мережі. За результатами планових перевірок Держпродспоживслужби випадки завищення цін було виявлено у 68% проінспектованих аптек України.