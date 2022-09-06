Сентябрь изменил все: с каких новшеств началась военная осень в Украине

Сентябрь традиционно является началом нового учебного, трудового и финансового года. И хотя в Украине идет война, люди вовсю пытаются жить «нормальной» жизнью. Дети снова идут в школу, а старшее поколение после отпусков, которые в этом году для большинства украинцев были лишь формальностью, возвращаются к работе.





Однако военная осень началась с целого ряда новшеств, которые четко дали украинцам понять – как раньше уже не будет. Что же изменилось в политической, финансовой и социальной сфере жизни страны с 1 сентября военного 2022 года.

Обучение офлайн только до отопительного сезона

Что сэкономить газ в Украине в этом году решили не отапливать школы. Всех учащихся с наступлением холодов переведут на обучение в режиме онлайн. Хотя и сейчас далеко не все школьники посещают занятия в обычном режиме. Только в Киеве около 30% школ не смогли принять учащихся из-за отсутствия бомбоубежищ. Значительная часть маленьких украинцев начали учебный год перед экранами компьютеров и планшетов.

Сервисные центры МВД вернулись к полной рабочей неделе

С 1 сентября столичные сервисные центры МВД снова заработали в обычном режиме. Теперь они будут предоставлять гражданам услуги в течение 5 дней в неделю, как это было до войны.

Разрешение на выезд моряков

Еще одним нововведением, вступившим в силу 1 сентября, стал разрешительный выезд из страны для моряков. Правда, пересечь границу Украины отечественные моряки могут только после получения разрешения по военкомату.

Смена правил въезда в Польшу

Начиная с 1 сентября легковушки и грузовики пересекают границу с Польшей через разные КПП. В частности, автомобиль массой менее 7,5 тонн может выехать в Польшу через следующие пункты пропуска: Устилуг – Зосин, Смольница – Кросценко, Грушев – Будомеж, Угринов – Долгобычев. А для грузовиков тяжелее 7,5 тонн доступны следующие КПП: Рава-Русская – Хребенное, Шегини – Медика, Краковец – Корчевая, Ягодин – Дорогуск.

Упрощенный въезд в Молдову

С сентября украинские перевозчики могут пересекать границу с Молдовой по упрощенным правилам. Для этого им больше не нужны специальные документы и разрешения.

Более жесткие правила для украинских беженцев в Германии

Украинцы, пробывшие в ФРГ 90 дней, должны получить статус временной защиты. В противном случае им придется уехать из страны. Также для наших беженцев с сентября больше бездействуют льготные безлимитные билеты на общественный транспорт за 9 евро. Проезд они теперь оплачивают на общих началах.

Обменники под видеонаблюдением

Во всех обменниках Украины с сентября ведется видеонаблюдение. Каждая операция по покупке или продаже валют документируется. А в случае поломки камеры обменник сразу же прекращает работу. Что касается курса доллара, то, по ожиданиям экспертов, в течение сентября он будет колебаться в пределах 40 и 45 грн/$.