«Нафтогаз» змінив реквізити для оплати: що робити з грошима, надісланими на старий рахунок

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» оновила банківські реквізити для оплати рахунків за спожитий газ. Ця новина викликала чимало запитань у споживачів, особливо в тих, хто вже встиг оплатити послуги за збереженими шаблонами. Компанія оперативно роз’яснила ситуацію.

Що буде з коштами, сплаченими за старими реквізитами?

Головне повідомлення від пресслужби компанії: гроші не зникнуть.

Якщо ви здійснили оплату в лютому або березні 2026 року на попередній рахунок, кошти будуть успішно зараховані на ваш особистий баланс. Старий рахунок наразі залишається активним, тому повертати платежі чи писати додаткові заяви не потрібно. Проте під час наступних оплат споживачів наполегливо просять використовувати вже оновлені дані.

Де знайти нові реквізити та як платити далі?

Для більшості українців перехід відбудеться непомітно. Актуальна інформація вже оновлена:

У фірмовому мобільному застосунку «Куб» та в особистому кабінеті на сайті компанії.

У паперових та електронних квитанціях за березень.

У системах найбільших банків (ПриватБанк, Ощадбанк, monobank) та операторів (Укрпошта, Нова Пошта). Якщо ви сплачуєте через їхні застосунки, реквізити підтягнуться автоматично.

Якщо ж ви вводите дані вручну, обов’язково перевірте їх перед підтвердженням транзакції.

Нові реквізити ТОВ «ГК «Нафтогаз України»: