Деяким українцям доводиться платити за газ двічі: звідки взялися борги

Українці , яких у травні перевели на обслуговування до «Нафтогазу», втрапили у вкрай неприємну історію. Через те, що попередні постачальники не припинили розсилати платіжки, споживачі заплатили за травневу порцію ресурсу саме їм, а не «Нафтогазу». Тож попри оплачений рахунок, вони стали боржниками «Нафтогазу» та змушені були заплатити за один і той самий місяць двічі.





Зрозумівши, що сталося, споживачі почали масово скаржитися на своїх попередніх постачальників та вимагати перевести сплачені за газ кошти на рахунок НАК «Нафтогазу». Та виконати прохання колишніх клієнтів газзбути відмовилися. Натомість запропонували надіслати електронного листа із копією паспорту та ІНН, квитанцією про оплату і заявою на повернення переплати. До листа споживачі мали також долучити реквізити свого рахунку у банку для перерахування коштів.

Однак станом на 11 липня лише близько 5% українців, що заплатити за газ не тому постачальнику, відправили заявку на повернення своїх грошей. При цьому під офісами газових компаній щоденно збираються черги зі споживачів, які намагаються повернути переплату.

Та навіть ті клієнти, яким вдалося уникнути переплати, стикнулися з проблемами в розрахунках. Адже низка додатків для сплати комуналки продовжує закидати українців вже неактуальними квитанціями. Наприклад столичне комунальне підприємство «Центр комунального сервісу» надіслало споживачам платіжки від старого газопостачальника з нулями у графі, де мала б бути сума до сплати. Натомість платіжки від «Нафтогазу» більшість клієнтів так і не отримала, адже компанія надсилає їх лише по запиту.

Ще більше заплутує українців те, що платити за доставку газу вони повинні своїм газзбутам, а власне за спожитий газ – компанії НАК «Нафтогаз». Через це декому з нових клієнтів компанії вже довелося заплатити по рахунках двічі.