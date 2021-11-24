Українцям приходять небезпечні SMS: сценарій завжди один

В останні дні українці масово отримують повідомлення із проханням надати дані своєї картки для перерахування виплати за вакцинацію. Хто розсилає ці повідомлення та чому на них не варто реагувати?





Універсальний сценарій шахраїв

Авторами таких послань є, звісно ж, шахраї. Схема афери стара як світ. Користувач отримує СМС із пропозицією забрати призначені йому гроші. Для цього потрібно лише перейти за посиланням, вказаним в тому ж повідомлені, й заповнити дані своєї карти. Та як тільки користувач виконає інструкції шахраїв, усі гроші з його рахунку «чарівним способом» зникнуть.

Такий сценарій обману зловмисники використовують вже не перший рік. Змінюється лише легенда, яку розповідають аферисти наївним абонентам. До прикладу, минулого року українці отримували аналогічні повідомлення з пропозицією отримати свої карантинні виплати в розмірі 8 тис. грн. Ще раніше людям пропонували надбавки до пенсії, 13-ту зарплату, чи будь-які інші виплати, які їм нібито призначено.

Цього ж разу шахраї вміло скористалися обіцянкою президента про виплату 1 тис. грн всім вакцинованим. Оскільки Володимир Зеленський не пояснив, як саме люди отримуватимуть призначений «бонус», зловмисники вигадали свою версію і тепер намагаються обібрати довірливих громадян.

Про небезпечні СМС, що можуть коштувати всіх грошей на картці, своїх клієнтів дням попередив і ПриватБанк. На своїй офіційній Facebook-сторінці представники фінустанови закликають українців не піддаватися на провокацію та в жодному разі не вказувати дані своїх карток на сторонніх сайтах.

Як відрізнити повідомлення від аферистів?

Зрозуміти, що надіслане вам СМС є фейком, нескладно. Варто лише відкинути емоції та замислитися над інформацією, вказаною в повідомленні.

Зокрема у в посланнях, які наразі масово отримують українці, вказана сума ковідної виплати в розмірі 7 тис. грн. Тоді як президент у своїй заяві говорив лише про 1 тис. грн. Не кажучи вже про те, що гроші обіцяли перерахувати на віртуальну картку в додатку «Дія», а не на звичайну банківську.

Ще однією розбіжністю між заявами офіційних осіб та СМС шахраїв є те, що виплати вакцинованим пообіцяли розпочати лише після 19 грудня поточного року. Та схоже злодії вирішили не чекати й розпочати свою аферу, як тільки отримали для неї вдалий привід.