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Привала червоної зони: що українці мають знати виходячи на двір 1 листопада

31.10.2021
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Уже з понеділка більша частина України перейде в червону зону. Багато українців досі не знають про нові зміни та карантинні заходи. Як їздитиме громадський транспорт і який режим роботи культурних і розважальних закладів та багато іншого залишається невідомим. Ситуація в країні серйозна, щодня виявляють велику кількість інфікованих коронавірусом.


Що важливо знати українцям в червоній зоні

З першого листопада в червоній зоні 16 областей, включаючи Донецьку та Луганську. У МОЗ розповіли, що тепер потрібно знати громадянам про карантин. По-перше, важливо мати при собі документи:

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  • сертифікат про вакцинацію (довідка або в додатку «Дія»);
  • міжнародний або іноземний сертифікат про вакцинацію;
  • довідка, що підтверджує хоча б 1 вакцину від коронавіруса;
  • ПЛР тест (зроблений протягом 36 годин).

Лікарі попереджають про те, що не можна змішувати вакцини різних типів. Тому українці та медики повинні поставитися з особливою уважністю до цього моменту. Сертифікат про вакцинацію можуть отримати тільки ті громадяни, які зробили 2 щеплення.

Які щеплення визнають в Україні

Українці по можливості можуть вибирати де щепитися: в Україні чи за кордоном. Також можна вибрати вакцину на свій розсуд. Сьогодні визнано 6 видів вакцин від різних виробників:

  • Moderna;
  • Pfizer;
  • Johnson & Johnson;
  • AstraZeneca;
  • Sinofarm;
  • Sinovac.

Щеплення з Росії не визнані на території України. Назва препарату обов’язково вказують в сертифікаті. Також обов’язково носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

Цього разу великий відсоток інфікування серед дітей. Тому вже зараз ВООЗ вирішує, як і коли краще почати вакцинувати неповнолітніх. У США вже активно роблять щеплення школярам. Європа теж не відстає.

Чи буде введена комендантська година, обмеження по громадському транспорту – поки що невідомо. В Енергодарі, наприклад, повністю перестали їздити маршрутки.

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31.10.2021
1 хвилина на прочитання

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