Не робіть цього зранку: українців попередили про небезпечну звичку зі смартфоном

В Україні люди часто ставлять кілька будильників з інтервалом у 10-15 хвилин, щоб не проспати. Однак ця звичка може призвести до значних проблем зі здоров’ям.

Редакція GSMinfo дізналась про шкоду, яку може заподіяти дана звичка.

Маттіас Баснер, професор психіатрії на кафедрі сну і хронобіології Школи медицини Перельмана в Університеті Пенсільванії, підкреслює важливість безперервного сну для омолодження організму. Прокидання з першим будильником є ідеальним, оскільки наступні будильники порушують фазу швидкого сну. Це порушення може спричинити депривацію сну і тривале погане самопочуття протягом дня.

Краще поспіть довше

Баснер зазначає, що додаткові півгодини сну, отримані після першого будильника, є менш відновлювальними, ніж безперервний сон. Він радить, що якщо ви відчуваєте потребу поспати довше після першого будильника, краще запланувати подовжений сон тривалістю щонайменше від 30 хвилин до години. Цей тривалий період дозволяє мозку завершити цикл швидкого сну, що призводить до більш швидкого і бадьорого пробудження.