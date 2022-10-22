Де в Україні 22 жовтня будуть віялові відключення електроенергії

Віялові відключення електричної енергії по Україні допоможуть не перенапружувати енергетичну систему України. 22 жовтня їх будуть проводити у Києві, а також у наступних областях:

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Житомирська.

В першу чергу Укренегрго запроваджує такі заходи на тих територіях, де спостерігається критичне збільшення споживання електроенергії. Зменшення навантаження на енергетичну межеру — це надзвичайно важливо.

Ворог намагається ракетами та дронами камікадзе знищити ТЕЦ та, як вони самі кажуть «Відправити Україну у середньовіччя». Тому Укренегро моніторить ситуацію по Україні, просить українців економити громадян та поставитись до ситуації свідомо.

Диспетчерський центр розповів, що віялові відключення необхідні не лише для економії, а я для уникнення потворних аварій на пошкоджених ракетними обстрілами станціях. Вони працюють не на повну, навіть не в пів сили, але все-таки продовжують своє функціонування, щоб кожен українець мав доступ до звичайних благ, а також для того, щоб безперервно працювали лікарні та інші установи.

Укренерго просять у години найбільшого навантаження, а саме з 6 ранку до 11 години й з 17 години до 23 години щоденно. На офіційному сайті можна щоденно спостерігати за новинами про відключення: де споживання електрики зменшилось, де збільшилось.

Точної інформації немає лиже про окуповані території. Але там також дуже часто люди сидять без світла. Подібних прецедентів в Україні не було за усі 30 років незалежності.