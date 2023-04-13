Правоохранители назвали “стоимость” уклонения от мобилизации

В Украине была обнаружена очередная схема уклонения от военной службы. Ее организаторами оказались четверо жителей Запорожья. Они занимались подделкой документов и переправкой через границу военнообязанных мужчин. За свои услуги злоумышленники брали с каждого клиента от $3000 до $4000.

О разоблачении новой схемы уклонения от мобилизации сообщили на сайте Офиса генерального прокурора. Согласно материалам дела, «бизнес» по переправке мужчин за границу организовал житель Запорожья, у которого уже было несколько судимостей. К этому делу он привлек еще троих своих знакомых. Вместе они разработали целую схему переправки украинцев призывного возраста через государственные пункты пропуска на границе с Молдовой.

В список услуг злоумышленников входила также помощь в подделке документов. Например, они собственноручно изготавливали справки ВВК (военно-врачебной комиссии), которые свидетельствуют о непригодности к службе со снятием с военного учета в связи с состоянием здоровья. Свою работу организаторы схемы оценивали в $3000-$4000 за человека.

Правоохранители провели обыск по месту жительства каждого из фигурантов дела и в их автомобилях. Доказательств они собрали более чем достаточно: компьютерная техника, мобильные телефоны, множество банковских карт, печати военных и медицинских учреждений, пустые бланки документов, крупные суммы налички и т.д. После таких находок сомнений в вине обвиняемых у правоохранителей не осталось.

В настоящее время организатор схемы задержан и находится под стражей, а троим его соучастникам сообщили о подозрении. Их обвиняют в незаконной переправке людей через государственную границу. Всем фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества. Но и это еще не все. Оказавшись на свободе, они еще в течение 3 лет не смогут заниматься определенными видами деятельности и занимать некоторые должности.