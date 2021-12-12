Клієнт Monobank залишився з боргом 1300 євро та негативним балансом

Як без відома власника картки можуть зняти велику суму, не зробивши при цьому підтвердження – таким питанням був спантеличений клієнт банку, який залишав гроші у якості депозиту.





Про цей випадок стало відомо з відгуку на сайті Мінфін. За словами клієнта в жовтні цього року він орендував авто в Іспанії. Щоб скористатися послугами, потрібно було залишити заставу, яка після повернення автівки, назад зараховується власнику картки без питань.

Після деякого часу перевіривши баланс, виявилася нестача 1300 євро. Було ухвалено рішення терміново зв’язатися зі службою підтримки банку, але на превеликий подив там развели руками і порадили розібратися з ситуацією якнайшвидше.

У відгуку йдеться про те, що – “Поки велося розслідування, виявилося, що гроші були списані за пошкодження авто. При цьому сталося це лише через два місяці після повернення з Іспанії. Як погасити негативний баланс, підтримка також не знає. Тоді я створив запит чарджбека (процес заперечення операції по карті) з приводу списання грошей без мого відома, тому що не було отримано листів та повідомлень щодо інциденту за кордоном”.

Найцікавіше в цій історії те, що банк зняв гроші з нульового балансу. При цьому не було ініційовано жодного запиту та попередження, також Monobank не заблокував “сумнівну” операцію через можливі махінації.

Що говорить із цього приводу Monobank?

Фінансова установа має право не блокувати транзакції, якщо вони були створені із торгової точки, яка подає запит на погашення боргу за використаною послугою.

За словами керівників Monobank, списання може проводитися навіть якщо картка заблокована або є встановлений ліміт на перекази.

У результаті представники банку зазначили, що клієнт має право відкрити суперечку з приводу несанкціонованого списання коштів.