Вже за кілька років частина українців не зможе вийти на пенсію: про кого мова

В Україні через пенсійну реформу з кожним роком зменшується кількість громадян, що можуть вийти на пенсію в 60 років. Більшість українців до досягнення пенсійного віку не встигає виконати вимоги по стажу, до того ж ці вимоги постійно підвищуются. Таким чином вже за кілька років вийти на пенсію вчасно зможе лише половина 60-річних українців. Решті доведеться працювати до 63-х чи навіть 65 років, що отримати хоча б мінімальну пенсію.

Пенсійна реформа зменшує шанси українців на гідну пенсію

У 2023 році щоб вийти на пенсію в 60-т, потрібно офіційно відпрацювати 30 років. Але ця цифра не остаточна: у 2024-му вона збільшиться до 31 року, у 2025-му – до 32 років і т.д. Завершиться процес підвищення вимог до стажу аж у 2028 році, коли стати пенсіонерами у 60-т зможуть лише українці зі стажем щонайменше 35 років.

Таким чином з кожним роком все більше українців похилого віку будуть змушені працювати до 63-х або 65-ти років. Адже вимоги для старших пенсіонерів набагато нижчі. Зокрема вийти заслужений відпочинок у 63-и можна зі стажем від 20 років, а у 65-ть – відпрацювавши офіційно лише 15 років. Та маючи такий стаж, українці отримають мінімальну або близьку до мінімальної пенсію.

Вимоги до стажу зростають, як і рівень безробіття

Постійне збільшення необхідного для виходу на пенсію стажу стало альтернативою підвищенню пенсійного віку до 65 років. Свого часу такий варіант Україні пропонував МВФ. Та тоді уряд вирішив, що це надто жорсткий крок. Хоча постійне збільшення вимог до стажу на тлі подій сьогодення виглядає не набагато краще.

По-перше, в Україні великий відсоток тіньової зайнятості. Зарплати в конвертах стали нормою, а внески до Пенсійного фонду платить лише близько 10,7 млн громадян. Приблизно стільки ж в Україні і пенсіонерів. За таких умов, щоб забезпечити стареньким принаймні середній рівень пенсії у 4766 грн, потрібно щоб працюючі українці отримували офіційну зарплатню 21,6 тис. грн.

По-друге, чимало українців під час війни залишилися без роботи або змушені були піти у відпустку за власний рахунок. Хоча насправді зниження рівня зайнятості почалося ще у 2020 році через пандемію COVID-19. Стаж мільйонів українців просто заморозили і наразі невідомо, коли вони зможуть продовжити повноцінно працювати.

Більшість українців чекає мінімальна пенсія

Враховуючи всі ці нюанси, деякі експерти вже всерйоз замислюються над тим, щоб поставити пенсійну реформу на паузу. Зокрема таку думку висловила науковиця з Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Вона вважає що підвищувати вимоги до стажу, тоді як українці масово втрачають роботу просто не по-джентельменськи. Адже згодом вони не зможуть вчасно вийти на пенсію через нестачу стажу, або змушені будуть доживати свої роки на «мінімалку».