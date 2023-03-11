Хто зможе отримати субсидію на рік: міністерство соціальної політики оголосило терміни та вимоги

Міністерство соціальної політики оголосило, що термін призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг спливає у квітні. У травні виплати буде перепризначено на наступний рік, до квітня 2024 року. Однак, перш ніж громадяни зможуть отримати свої субсидії, вони повинні виконати певні умови та вимоги.

У департаменті наголосили, що однією з ключових умов призначення субсидій є відсутність боргів за комунальні послуги, за винятком боргів до трьох місяців та до 680 грн. Однак субсидії можуть бути призначені громадянам із боргами, які можуть надати докази оплати, угоду з постачальником послуг про реструктуризацію або оскарження боргу у суді.

Крім того, Міністерство наголошує на важливості своєчасного звернення за субсидіями, оскільки існує низка органів, до яких можуть звернутися громадяни, наприклад, Пенсійний фонд України, сільські чи міські ради, центри надання адміністративних послуг. Заяви можна також подати через портал “Дія”.

Міністерство заявило, що цю вимогу запроваджено для забезпечення платіжної дисципліни та цільового використання коштів одержувачами субсидій. У зв’язку з наближенням терміну оформлення субсидій громадянам рекомендується діяти оперативно та подавати заяви на отримання цієї найважливішої форми фінансової допомоги.