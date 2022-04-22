В Україні урізали деякі соціальні виплати

В Україні зменшили максимальну суму допомоги по безробіттю. За новими вимогами вона повинна становити не більше, ніж півтори мінімальні заробітні плати, тобто 9750 грн. Раніше ж цей тип соціальної виплати був прив’язаний до прожиткового мінімуму, а максимальна його сума дорівнювала 9924 грн.





Зміна розміру допомоги по безробіттю передбачена прийнятим 21 квітня законопроектом №7275. Згідно із цим документом буде також значно спрощено процедуру отримання статусу безробітного. Нові правила діятимуть під час воєнного стану, та ще пів року після його скасування.

Закон передбачає такі нововведення:

виплата допомоги безробітному припиняється, якщо він більш ніж 30 діб знаходиться за межами України;

максимальна сума допомоги по безробіттю дорівнює 1,5 мінімальної зарплатні;

для отримання виплат не потрібна особиста присутність громадянина у центрі зайнятості. При цьому безробітний повинен повідомити про свій поточний статус будь яким зручним способом, наприклад по телефону);

безробітні мешканці тимчасово окупованих регіонів, або територій, де ведуться бойові дії, не позбавляються свого статусу та допомоги по безробіттю;

переселенцям без документів надається статус безробітного за спрощеною процедурою, без виконання всіх умов, що були необхідні за мирного часу;

суму виплат таким громадянам визначають за даними про них у державних реєстрах та базах даних;

органи виконавчої влади повинні вирішити питання із наданням статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам із діючими трудовими договорами, які з певних причин не були розірвані.

Окрім того Кабінетові міністрів дозволили впроваджувати й інші програми підтримки переселенців, безробітних, а також роботодавців, що наймають їх на роботу. Наприклад влада може: