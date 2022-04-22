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В Україні урізали деякі соціальні виплати

Допомога безробітним зменшиться, але отримати її стане значно простіше.

23.04.2022
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В Україні зменшили максимальну суму допомоги по безробіттю. За новими вимогами вона повинна становити не більше, ніж півтори мінімальні заробітні плати, тобто 9750 грн. Раніше ж цей тип соціальної виплати був прив’язаний до прожиткового мінімуму, а максимальна його сума дорівнювала 9924 грн.


Зміна розміру допомоги по безробіттю передбачена прийнятим 21 квітня законопроектом №7275. Згідно із цим документом буде також значно спрощено процедуру отримання статусу безробітного. Нові правила діятимуть під час воєнного стану, та ще пів року після його скасування.

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Закон передбачає такі нововведення:

  • виплата допомоги безробітному припиняється, якщо він більш ніж 30 діб знаходиться за межами України;
  • максимальна сума допомоги по безробіттю дорівнює 1,5 мінімальної зарплатні;
  • для отримання виплат не потрібна особиста присутність громадянина у центрі зайнятості. При цьому безробітний повинен повідомити про свій поточний статус будь яким зручним способом, наприклад по телефону);
  • безробітні мешканці тимчасово окупованих регіонів, або територій, де ведуться бойові дії, не позбавляються свого статусу та допомоги по безробіттю;
  • переселенцям без документів надається статус безробітного за спрощеною процедурою, без виконання всіх умов, що були необхідні за мирного часу;
  • суму виплат таким громадянам визначають за даними про них у державних реєстрах та базах даних;
  • органи виконавчої влади повинні вирішити питання із наданням статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам із діючими трудовими договорами, які з певних причин не були розірвані.

Окрім того Кабінетові міністрів дозволили впроваджувати й інші програми підтримки переселенців, безробітних, а також роботодавців, що наймають їх на роботу. Наприклад влада може:

  • виплачувати роботодавцю, що наймає внутрішньо переміщених осіб, компенсацію за оплату праці таким співробітникам;
  • надавати фінансову підтримку безробітним у організації власного бізнесу, якщо вони виявили таке бажання.

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23.04.2022
1 хвилина на прочитання
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