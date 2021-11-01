Іванів день: що можна і категорично не можна робити 1 листопада

Православна церква 1 листопада вшановує пам’ять священномученика Садока — небесного покровителя померлих без покаяння. Садок, єпископ Перський, який займав престол у містах Ктесифон та Салік після того, як там постраждав його попередник – єпископ Симеон. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде морозною.





Що можна робити 1 листопада

1 листопада зазвичай зустрічали зиму і проводжали осінь. Після дня Івана готувалися до наступу справжніх морозів. Люди говорили — хто в листопаді не мерзне, тому й у хрещенську холоднечу не замерзнути. У минулі часи у цей день різал кур і готували всілякі смаколики.

Забобонні селяни в цей час всіляко ласкували домового, щоб той допомагав, а не пакостив. Спеціально для нього готували солодку кашу, пригощали «господаря» дому тсвіжоспеченим гарячим хлібом, пише.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна, щоб на даху будинку примостилася сова — нібито до небіжчика в будинку, тож цих птахів нещадно ганяють;

Залишати сушити речі на ніч перед днем ​​Івана — щоб туди нечисть не вселилася;

Вбивати павуків — за повір’ям, у такому вигляді до будинку навідуються померлі родичі;

Відмовляти в милостині — через них, як через павуків, звертається покійна рідня;

Тримати відчиненими двері та вікна – щоб не пустити біду в будинок;

Обертатися на кроки за спиною – це можуть бути злі духи.

Прикмети 1 листопада

Якщо у Іванів день холод і сніг – весна буде пізня та холодна, якщо відлига – тепла;

Якщо у цей день буде повний осінній бруд – до справжньої зими залишилося чотири тижні, інакше кажучи – 28 днів;

Перші морози — початок зими;

Високо летять перелітні птахи – снігу буде багато, а низько – мало.

Ритуали 1 листопада