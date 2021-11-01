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Іванів день: що можна і категорично не можна робити 1 листопада

01.11.2021
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листопад

Православна церква 1 листопада вшановує пам’ять священномученика Садока — небесного покровителя померлих без покаяння. Садок, єпископ Перський, який займав престол у містах Ктесифон та Салік після того, як там постраждав його попередник – єпископ Симеон. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде морозною.


Що можна робити 1 листопада

1 листопада зазвичай зустрічали зиму і проводжали осінь. Після дня Івана готувалися до наступу справжніх морозів. Люди говорили — хто в листопаді не мерзне, тому й у хрещенську холоднечу не замерзнути. У минулі часи у цей день різал кур і готували всілякі смаколики.

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Забобонні селяни в цей час всіляко ласкували домового, щоб той допомагав, а не пакостив. Спеціально для нього готували солодку кашу, пригощали «господаря» дому тсвіжоспеченим гарячим хлібом, пише.

Що не можна робити 1 листопада

  • Не можна, щоб на даху будинку примостилася сова — нібито до небіжчика в будинку, тож цих птахів нещадно ганяють;
  • Залишати сушити речі на ніч перед днем ​​Івана — щоб туди нечисть не вселилася;
  • Вбивати павуків — за повір’ям, у такому вигляді до будинку навідуються померлі родичі;
  • Відмовляти в милостині — через них, як через павуків, звертається покійна рідня;
  • Тримати відчиненими двері та вікна – щоб не пустити біду в будинок;
  • Обертатися на кроки за спиною – це можуть бути злі духи.

Прикмети 1 листопада

  • Якщо у Іванів день холод і сніг – весна буде пізня та холодна, якщо відлига – тепла;
  • Якщо у цей день буде повний осінній бруд – до справжньої зими залишилося чотири тижні, інакше кажучи – 28 днів;
  • Перші морози — початок зими;
  • Високо летять перелітні птахи – снігу буде багато, а низько – мало.

Ритуали 1 листопада

  • У День усіх святих обійдіть із запаленою свічкою всі кімнати в будинку для захисту житла від зла;
  • Щоб виповнилося заповітне бажання, на ніч покладіть під подушку яблуко, а вранці його з’їжте.

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01.11.2021
1 хвилина на прочитання

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