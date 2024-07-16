ПриватБанк почав видавати пільгові кредити на альтернативні джерела енергії

Київ, Україна – 16 липня 2024 року – ПриватБанк у партнерстві з українським урядом та Фондом розвитку підприємництва запровадив кредитну програму “Джерела енергії”, яка має на меті дати можливість українцям інвестувати у технології відновлюваної енергетики. Ця стратегічна ініціатива дозволяє громадянам отримати кредити на встановлення сонячних та вітрових електростанцій.

Ключові моменти програми:

Компенсація відсоткової ставки: Держава повністю компенсує відсоткову ставку за цими кредитами, що робить фінансовий тягар для позичальників незначним.

Цільова аудиторія: Приватні клієнти ПриватБанку, які володіють житловою нерухомістю площею до 250 квадратних метрів, мають право подати заявку на участь у програмі.

Деталі кредиту: Сума: Кредити варіюються від 100 000 до 480 000 гривень. Строк: Гнучкі умови погашення від 1 до 5 років. Перший внесок: Необхідно внести щонайменше 10% від вартості обладнання. Застава не потрібна: Кредити надаються без застави.



Процес подання заявки:

Щоб подати заявку на пільговий кредит, клієнти можуть відвідати офіційний сайт ПриватБанку та перейти до розділу “Кредити”, а саме до програми “Джерела енергії”. Кредитний онлайн-калькулятор дозволяє заявникам ввести загальну вартість гібридної системи електропостачання та отримати попереднє рішення про видачу кредиту протягом двох хвилин.