НБУ взявся за валюту: в Україні максимально обмежать можливість її купівлі

Нацбанк продовжує обмежувати можливості українців у придбанні валюти. Чергові законодавчі зміни заборонили навіть оплату послуг брокерів. Таким чином регулятор ліквідував ще одну шпаринку для придбання іноземних грошей, на яку ще мали надію громадяни.





Згідно із правками від 9 травня, внесеними до постанови №18 про заборону придбання валюти, для власників українських карток змінилося кілька ключових правил.

Дозволили:

продаж банківських металів;

переказ грошей за кодон для сплати аліментів;

переказ іноземцями коштів за кодон, якщо вони будуть використані в якості виплати погашення по облігаціям внутрішнього держзайму.

Заборонили:

операції з купівлі та продажу доларів і євро;

розрахунки з брокерами за придбання облігацій, акцій та інших цінних паперів.

Цікаво, що у НБУ зазначені нововведення пояснюють як «послаблення та уточнення» до впроваджених раніше валютних обмежень. Хоча неозброєним оком видно бажання регулятора забрати в українців ще одну можливість купувати долари та євро. Адже після того, як в Україні фактично заборонили квазі-кеш, розрахунки з брокерами залишалися єдиною лазівкою для проведення бодай мінімальних валютних операцій.

Варто зазначити, що до таких заходів Нацбанк вдається із благородною метою не допустити витоку капіталу з країни. Оскільки це може ослабити і без того розбалансовану війною фінансову систему. Та українці шукатимуть і неодмінно знайдуть способи купувати валюту навіть попри заборони НБУ. Тож чергові обмеження лише стимулюють креативність громадян.

Нагадаємо, що в середині квітня Національний банк обмежив для українців операції квазі-кеш, в тому числі купівлю криптовалюти, поповнення форекс-рахунків, віртуальних гаманців, а також придбання цінних паперів іноземних компаній. З гривневих карток такі операції проводити повнісю заборонили, а з валютних – встановили ліміт на суму до 100 тис. грн у еквіваленті.