Українцям доведеться платити новий податок: у Мінфіні поділилися деталями

Український уряд планує впровадити додатковий митний збір. Його концепція зараз саме обговорюється, тож як буде діяти нове мито поки що достеменно не відомо. За словами міністра фінансів України Сергія Марченко, нововведення має на мені збільшити обсяги надходжень до державного бюджету.





Чиновник розповів, що новостворений податок не обов’язково буде називатися додатковим митом. Цілком можливо, що він стане свого роду військовим збором, або ж податком на операції обміну валют під-час купівлі імпортних товарів. Зараз це питання все ще гаряче обговорюється членами Кабінету Міністрів, тому рано говорити про формат та терміни впровадження нового митного збору.

Марченко також пояснив, в чому полягає головний мотив уряду до створення ще одного виду мита. З початку війни прибутки від митниці в Україні зменшилися до катастрофічних показників. В той самий час видатки держави на військові потреби збільшилися фактично в 10 разів. Натомість додатковий митний збір допоможе збільшити митні надходження та хоча б частково закрити діру в бюджеті.

Міністр наголосив, що з 1 липня, коли влада повернула ПДВ, акциз та мито на імпорт, динаміка надходжень значно поліпшилася. Станом на кінець липня з митниць до бюджету надійшло близько 22 млрд. грн, що складає 56% від довоєнних прибутків. Для порівняння, у березні цей показник не перевищував 7 млрд. грн.

Хоча не варто забувати і про ще один раціональний крок, який допоміг підвищити доходи митниці. Йдеться зокрема про запровадження більш суворого контролю за товарами, які імпортери ввозять на територію України.

Варто зазначити, що крім впровадження нового митного збору, в Кабміні жваво обговорюють і зміни до податкового режиму для фізосіб-підприємців (ФОПів). Урядовці вважають, що система сплати єдиного податку у розмірі 2% з обороту є занадто м’якою. Тож вочевидь умови оподаткування для ФОПів незабаром стануть дещо жорсткішими.