В офісі Зеленського назвали термін можливого вступу України до НАТО

В офісі президента України Володимира Зеленського вважають, що республіка може вступити до НАТО у липні наступного року на саміті у Вільнюсі . Такий термін назвав радник офісу глави держави Олексій Арестович.

За його словами, після того, як Київ подав заявку на вступ до альянсу, «ймовірність ядерного удару по Україні суттєво знизилася».

«НАТО має надати ще, можливо, статус кандидата. Після цього бити ядерною зброєю та й взагалі воювати з країною-кандидатом у НАТО трохи складніше», — заявив Арестович.

30 вересня президент України повідомив , що країна в прискореному режимі подасть заявку до НАТО. У своєму зверненні глава держави також сказав, що Київ де-факто вже пройшов свій шлях до альянсу і є його частиною.