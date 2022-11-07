Немає доступу до рахунків: банки втрачають клієнтів через відключення світла

Через систематичні відключення світла, що стали наслідком ракетних ударів росіян по енергооб’єктах України, вітчизняні банки не можуть повноцінно обслуговувати клієнтів. Складнощі можуть виникнути навіть із відкриттям рахунку, адже для цього потрібно заповнити електронну анкету. А коли напруги в мережі немає, зробити це неможливо.

Про складнощі, з якими довелося стикнутися українським банкам, розповів фінансовий аналітик та радник голови правління банку Кредитінвест Василь Невмержицький. За його словами, ця неприємна ситуація створює певний дискомфорт для як для клієнтів банків, так і для їх працівників. Та оскільки 30% енергосистеми країни зруйновано, відключень світла не уникнути. Тож наразі банки намагаються адаптуватися до ситуації та обслуговувати клієнтів у міру своїх можливостей.

На щастя більшість банківських операцій зараз можна виконати власноруч в додатку чи електронному кабінеті користувача на сайті банку. Зокрема відкрити рахунок клієнти можуть навіть з дому на допомогою смартфона та мобільного інтернету. Це значно спрощує роботу банків та дозволяє їм зберегти своїх клєнтів навіть в таких складних умовах.

Українцям також наголосили, що попри віялові відключення світла, не варто забувати і про економію. Адже чим меншим буде навантаження на мережу, тим швидше вдасться відновити пошкоджені електростанції та інші комунікації. Тоді можна буде повернутися до нормального споживання та залишити в минулому «вечори при свічках».

Нагадаємо, що найбільший український енергопостачальник компанія ДТЕК нещодавно оновила графік відключень світла для жителів Києва. Всіх киян умовно розділили на три групи, кожній з яких щодня на 4 години вимикатимуть електропостачання. Такі відключення, за словами голови Київської військової адміністрації Олексія Кулеби, довелося запровадити через велику напругу на енергомережі в цьому регіоні.

Відключення світла відбуваються за чітким графіком, з яким споживачі можуть ознайомитися на сайті компанії ДТЕК. Таким чином вони мають можливість підготуватися до відсутності електропостачання, наприклад зарядити павербанки, ноутбуки, ліхтарики та вимкнути з розеток побутову техніку.