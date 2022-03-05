Стало відомо, чи зможе Росія повністю залишити Україну без світла

Без електрики українці точно не залишаться. У Міністерстві енергетики України громадян запевнили, що навіть в разі захоплення росіянами ЗАЕС, перебоїв зі світлом не буде. Адже з дня на день Україну під’єднають до енергетичної системи Європейського союзу.





Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, система постачання електрики буде працювати у стабільному режимі навіть в разі від’єднання однієї з електростанцій. Такий коментар очільник відомства дав у прямому ефірі телемарафону українських каналів з приводу загрози захоплення окупантами Запорізької АЕС.

Міністр підкреслив, що вже зовсім скоро Україна працюватиме на базі енергетичної системи Євросоюзу.

«Наразі нас іще не підключили. Однак питання приєднання до мережі ЄС вирішиться вже на початку наступного тижня. Тож поки що ми забезпечуємо світло та електроенергію населенню за рахунок власних потужностей», – пояснив Галущенко.

Нагадаємо, що вночі 4 березня російські терористи почали обстріл Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою у Європі. Снаряд поцілив у один з енергоблоків станції, внаслідок чого сталося загоряння. Та на щастя пожежа не спровокувала вибуху енергоблоку.

Як повідомили у ДСНС, пожежа локалізувалася поза територією електростанції, а саме – в навчально-тренувальному корпусі. Щоб усунути небезпеку ядерної катастрофи на ЗАЕС прийняли рішення відключити від системи третій енергоблок. Тож наразі функціонує лише четвертий енергоблок станції.

Згідно з останніми даними радіаційний фон у Запорізькій області знаходиться в межах норми. Пожежу українським рятувальникам також вдалося ліквідувати.

У зв’язку із нахабним обстрілом Запорізької атомної електростанції президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти та закликав втрутитися у ситуацію. Адже пошкодження енергоблоків ЗАЕС може спричинити аварію, яка матиме жахливі наслідки не лише для України, а й для багатьох інших країн Європи.

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