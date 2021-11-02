Названо самое популярное слово 2021 года

Стало известно слово года 2021 и слово “вакцина”. Например, в прошлом году это был “коронавирус”, в 2019 “пожар”, а перед этим “шпиль”. Опрос проведен по версии Оксфордского словаря, и в пресс-релизе университета уже можно найти эту статью. Как видно, тенденции медицинской тематики сохраняется последние годы.





До недавних пор “vax” использовалось крайне редко. В связи со сложившимися обстоятельствами оно стало весьма популярным на всех континентах. Итак, 2021 год еще не закончился, а “вакцина” употребляется уже в 72 раза чаще, чем в 2020. Более того, сейчас появилось много однокоренных слов и словоформ, которые тоже нынче очень популярны:

Vaxxie (это селфи в момент вакцины);

антивакси (течение против прививок);

даблвакцин (те, кто сделал две прививки).

При этом антивакцинарство (антивакси) стало мега популярным именно в период расцвета пандемии коронавируса. А даблвакси и просто вакси — это свежие, только появившиеся термины, которых ранее вообще не было в словарном запасе.

В общем, это более зумерские термины, которые скорее всего будут отнесены к жаргонам, как “кринж” и “рофл”. Эксперты из британского университета говорят, что слово года станет отличным девизом для его окончания. Ведь сейчас во всем мире идет массовая вакцинация от коронавируса. Хотя будем честными — 1 слово это очень мало, чтоб дать характеристику 2021 году.

Также в списке других самых часто употребляемых слов оказались: инсайт, криптовалюта, донат, рек.

Феномен слова “Vax”

Имя существительное “вакцина” стало трендовым во многих языках. Французы, испанцы, итальянцы используют его именно в контексте прививки от Covid-19. Лингвисты провели исследования, и оказалось, что в некоторых странах за последний год употребление этого существительного выросло в 10 раз и стало использоваться чаще, чем 10 лет тому назад.