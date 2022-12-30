Українці можуть оформити собі пенсію в Польщі: кого стосується

Українці, які протягом певного часу працювали у Польщі, можуть отримувати в цій країні пенсію. Щоб оформити виплати достатньо навіть мінімального стажу у кілька років. Проте претенденти на польську пенсію повинні відповідати певним критеріям.

Перш за все пенсіонери у Польщі діляться на три групи за віком. До кожної вікової категорії вимоги щодо оформлення пенсії та порядок її нарахування суттєво відрізняються.

До першої групи належать особи до 1949 року народження. Українці такого віку можуть претендувати на пенсійні виплати у Польщі, маючи загальний стаж 25 років (чоловіки) або 20 років (жінки). Тобто навіть якщо в Польщі ви відпрацювали лише 1-2 роки, а в Україні 20-25 років, можете оформити собі польську пенсію.

До другої групи належать люди, народжені у 1949-1969 роках. Цим особам пенсію нараховують лише якщо їх роботодавці платили внески до Пенсійного фонду або ZUS (Управління соціального страхування). Причому розмір пенсії залежить саме від суми сплачених податків за увесь час роботи в Польщі. Тож чим більше років українець відпрацював у цій країні та чим вищу зарплату отримував, тим щедрішими будуть його пенсійні виплати.

До третьої групи відносяться люди від 1969 року народження. Їхня пенсія також залежить від суми сплачених за час роботи податків. Однак їх роботодавці зобов’язані платити внески і до Пенсійного фонду і до ZUS. Тоді як для другою категорії допустима сплата внесків лише в одну з цих державних організацій. Розмір пенсії українців, що належать до третьої категорії, також залежатиме від суми сплачених за них податків.

Тож якщо нромадянин України в майбутньому хоче отримувати пенсію у Польщі, йому потрібно обирати саме офіційне працевлаштування. Адже в цьому випадку роботодавець буде зобов’язаний сплачувати за нього податки, гарантуючи йому пенсійне забезпечення в майбутньому.