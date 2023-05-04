Жінок трьох знаків зодіаку найчастіше кидають: чому їм не вдається побудувати тривалі стосунки

У кожної жінки є так звана ізюминка – унікальні риси характеру та шарм, що приваблюють до неї чоловіків. Але не кожній однаково добре вдається зберегти стосунки, навіть якщо на початковому етапі партнер шалено в неї закоханий. Астрологи розповіли, представницям яких зодіакальних знаків найважче побудувати довготривалі стосунки. Чоловіки від них втомлюються і часто кидають.

Водолій

Жінки-Водолії – наче магніт для чоловіків. У них часто закохуються друзі і навіть випадкові знайомі. Та як тільки жінки цього знаку самі кимось захоплюються, геть втрачають над собою контроль. Вони надто яскраво, часом навіть настирно проявляють свої почуття, оточують партнера увагою та опікуються ним. Але на ранній стадії стосунків таке відношення чоловіків відлякує. Тож нерідко обранець Водолійки зникає раніше, ніж їй вдається вдягти на нього обручку.

Риби

Жінки цього знаку зазвичай дуже чутливі та романтичні. Закохуючись, вони відкривають партнеру свою душу, а разом з тим скидають на його плечі й усі свої проблеми. Представниці цього знаку стають вкрай безпомічними і очікують, що чоловік поруч все вирішить за них. Та більшістьпредставників сильної статі таке ставлення лише відлякує. Вони не готові брати на себе відповідальність за чиєсь життя і щастя. Саме тому Риби так часто залишаються біля «розбитого корита».

Стрілець

Для Стрільців стосунки – це свого роду гра. Народжені під цим знаком жінки завжди тримають партнера на певній відстані, граючись його почуттями. Їх стихія – токсичні стосунки, у яких вони роблять зі своєю жертвою все, що заманется. Більшості чоловіків таке ставлення швидко набридає. Хоча є певна категорія представників сильної статі, для яких емоційно недоступні жінки – наче наркотик. Але таких чоловіків у світі одиниці.