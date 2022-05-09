В Україні змінили процедуру отримання закордонного та українського паспортів

Кабінет міністрів України днями впровадив експериментальний проект, завдяки якому українці зможуть одночасно виготовляти і закордонний, і внутрішній паспорти. За таким самим принципом можна буде здійснити й обмін прострочених документів.





В уряді зазначити, що тестування такої системи виготовлення документів триватиме протягом 2 років. Заявленою метою експерименту є вдосконалення надання громадянам адміністративних послуг в умовах військового стану.

У прес-службі Кабінету міністрів також відзначити, що спрощена система виготовлення паспортів поширюватиметься і на документи, які були:

викрадені ;

втрачені.

Урядовці підкреслили, що одночасне оформлення двох паспортів значно пришвидшить отримання чи відновлення громадянами документів. Такий проект зараз саме на часі, адже чимало українців внаслідок бойових дій втратили свої документи. Деякі переселенці, тікаючи з-під обстрілів, не встигали взяти із собою навіть найнеобхідніше, в тому числі й паспорти. До того ж на виїзді з тимчасово окупованих регіонів росіяни нерідко конфісковують документи українців.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день громадянам України дозволено перетинати кордон лише із внутрішнім українським паспортом. Таку інформацію нещодавно вкотре підтвердили у МВС. Та у відомстві також попередили: виїзджаючи до іншої країни громадянам варто мати при собі й закордонний паспорт.

Наявність міжнародного документу, що посвідчує особу, є законною вимогою деяких держав. Тож процедура одночасного виготовлення одразу двох паспортів стане в пригоді зокрема українцям, що планують знайти прихисток за кордоном.

Нагадаємо, що польські прикордонники, хоч все ще й пропускають українців із внутрішніми паспортами, вже потроху повертають довоєнні правила перетину кордону. Зокрема знову почало діяти обмеження на тонування скла у автомобілях, які в’їзджають на територію Польщі. Тонування передніх пасажирських та лобового скла за актуальними правилами не повинно перевищувати 10%. Інакше громадянам доведеться повертатися в Україну та знімати тонування.