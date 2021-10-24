Україну наводнили фальшиві 200-ки: як відрізнити підроблену гривню

Українці все частіше знаходять у своїх гаманцях фальшиві гроші. Переважно це купюри номіналом 200 грн старого зразка. Саме їх зараз масово підробляють шахраї. Отримати несправжні купюри можна будь-де: у громадському транспорті, на ринку, у супермаркеті. Уникати усіх цих «небезпечних» місць у вас навряд вийде, тож краще навчитися відрізняти справжні гроші від фальшивки.





Як перевірити справжність банкноти?

У Нацбанку українцям рекомендують виконати наступні три етапи перевірки грошового знаку:

Перевірити на дотик. Папір, на якому друкують грошові знаки, тактильно відчувається зовсім по іншому, ніж звичайний. Рельєф зображення відомої людини з лицьового боку банкноти також буде відрізнятися від решти її поверхні.

Папір, на якому друкують грошові знаки, тактильно відчувається зовсім по іншому, ніж звичайний. Рельєф зображення відомої людини з лицьового боку банкноти також буде відрізнятися від решти її поверхні. Оглянути на світло. Так можна побачити водяні знаки, наскрізні захисті стрічки та мікротент-стрічки. На купюрі номіналом 200 грн мікротент-стрічка містить надпис «200 грн», повтор номіналу «200» із підкресленням, а також малий Герб України.

Так можна побачити водяні знаки, наскрізні захисті стрічки та мікротент-стрічки. На купюрі номіналом 200 грн мікротент-стрічка містить надпис «200 грн», повтор номіналу «200» із підкресленням, а також малий Герб України. Роздивитися купюру під нахилом. Якщо змінити кут огляду банкноти, її номінал у нижньому лівому куті змінить колір. На 200-гривневих купюрах колір змінюватиметься від фіолетового до зеленого.

Як вберегтися від підробки?

Щоб не стати черговою жертвою фальшивомонетників, варто дотримуватися наступних заходів безпеки:

не користуйтеся банкнотами великого номіналу у маршрутках, на ринках, чи в невеличких крамницях;

уважно перевіряйте решту;

віддавайте перевагу безготівковому розрахунку;

дізнайтеся, які особливості мають справжні банкноти;

обмінюйте іноземну валюту на гривні у банках, або в обмінниках, ліцензованих НБУ.

Які купюри підробляють найчастіше?

За офіційними даними Національного банку України, найбільше підробок виготовляють на банкноти старого зразка. Мова йде про 200 грн 2007 року та 500 грн 2006 року.

Нові купюри, випущені в обіг з 2015 по 2020 роки, шахраям підробити важче, адже вони мають набагато складнішу систему захисту.