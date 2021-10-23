Що трапилося з Монобанком? Клієнти панікують та масово скаржаться на мобільний банк

22 жовтня ввечері, клієнти Монобанк почали масово жалітися на проблеми в роботі додатку. Про це писали й у спеціально створених обговореннях в Фейсбуці. Люди скаржилися, що мовляв вони не можуть провести переказ та оплатити покупку в інтернет-магазині, чи здійснити будь-який інший платіж.





У всіх випадках, користувачам просто висвічувалося оголошення про технічний збій та технічні неполадки. Декого ця ситуація злякала не на жарт, адже люди маючи певні заощадження банально не могли ними користуватися. Представники банку частково всіх заспокоїли.

У Монобанку стверджують — неполадки тимчасові

Керівництво Монобанку відреагувало на численні звернення користувачів. У коментарі було сказано, що неполадки технічного характеру дійсно є. Як виявилося, проблеми з проведенням операцій є лише у власників карток Visa. Однак наразі в банку активно працюють над тим, щоб все повернулося до норми. Що стало причиною збою — невідомо. Проте, що мала місце хакерська атака, мова начебто не йдеться.

Монобанк закриває усі картки в злотих

Нагадаємо, що вже з 13-грудня, Монобанк вирішив закрити абсолютно усі картки в злотих. В Польщі живе понад мільйон українців, ще більше приїжджають туди на заробітки. Всім їм рекомендують не чекати грудня, а відкрити гривневі картки і перевести гроші на них вже найближчим часом. Якщо хтось не встигне цього зробити, банк переведе весь баланс на кредитну картку.

Конвертація відбуватиметься за актуальним на той момент курсом валют. Чому Монобанк прийняв таке рішення — достеменно невідомо.