Стало відомо, що буде з цінами на електрику під час війни

Ціни на електропостачання в Україні під час війни не зміняться. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко. Міністр зазначив, що зараз точно не підходящий момент аби піднімати цінники.





«Про підвищення цін наразі й мови йти не може. Найближчим часом ми плануємо розробити певний алгоритм, що дозволить енергетичній системі країни спокійно пройти цей складний період», – зазначив Галущенко.

Очільник відомства також підкреслив, що вважає існуючу модель спецзобов’язань на енергоринку цілком життєздатною, навіть в умовах війни. Щоправда різке зниження рівня розрахунків за світло, що з 24 лютого склало вже 30%, не найкращим чином вплинуло на роботу «Енергоатома» та «Укргідроенерго».

«Наразі ми розмірковуємо над тим, як збалансувати роботу енергетичної системи України. Звісно є кілька доволі радикальних ідей. Однак я вважаю, що в даній ситуації варто усіляко підтримувати функціонування існуючого механізму», – пояснив політик.

Зазначимо, що наявна модель Покладання спеціальних обов’язків (ПСО) працює в Українї з 1 жовтня минулого року. Згідно із цією системою «Укргідроенерго» та «Енергоатом» зобов’язалися продавати електроенергію населенню за фіксованими тарифами:

1,68 грн/кВт*год за умови споживання до 250 кіловатів в місяць;

1,44 грн/кВт*год в разі споживання понад 250 кіловатів.

Строк дії цієї моделі мав закінчитися 31 квітня 2022-го року, після чого у Міненергетики збиралися переглянути тарифи та вочевидь суттєво їх підвищити. Однак війна з Росією все змінила. Піднімати ціни на світло чи будь які інші комунальні послуги у державі не збираються аж доки ворог не залишить теренів України.

Нагадаємо, що 16 березня енергосистема України врешті синхронізувалася з європейською мережею ENTSO-E. Тож тепер енергетична галузь країни жодним чином не залежить ані від Росії, ані від Білорусі, завдяки чому вона є менш вразливою до дій ворога.

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