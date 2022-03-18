Vodafone сделал популярную услугу бесплатной

Учитывая сложную ситуацию в Украине, мобильные операторы пытаются по мере своих возможностей облегчить жизнь клиентам. В частности, второй по величине оператор страны Vodafone отменил оплату за раздачу интернета со смартфона. Теперь пользоваться телефоном в качестве точки доступа можно без каких-либо ограничений.





Новые правила оператора будут действовать для тарифных планов, в которых предусмотрен безлимитный доступ в интернет. Речь идет о следующих пакетах услуг:

Vodafone Unlim 3G;

Unlim 3G Plus;

SuperNet Unlim;

SuperNet Turbo 2019.

Как отметили в офисе оператора, услуги «Раздача интернета» и «Раздача интернета в месяц» теперь не будут оплачиваться отдельно. Вместо этого их включат в абонплату по всем указанным тарифным планам. К тому же, сервисы безлимитной раздачи интернета будут включаться у пользователей автоматически. Для их подключения не требуется никаких дополнительных действий.

Ранее сервис «Раздача интернета» стоил абонентам Vodafone 10 грн в сутки, а «Раздача интернета в месяц» – соответственно 50 грн в месяц.

Интересно, что у двух других популярных украинских операторов использование смартфона в качестве точки доступа к мобильному интернету никогда не тарифицировалось.

«Мы не ограничивали и не планируем ограничивать для своих абонентов возможность использования телефона для раздачи интернета другим устройствам. Это базовая функция смартфона, поэтому мы не считаем нужным брать за нее дополнительную оплату», – отметили в пресс-службе «Киевстар».

Самый молодой оператор Украины компания lifecell также не берет плату за раздачу мобильного трафика.

«Наши клиенты всегда могли свободно «расшаривать» интернет, не беспокоясь о каких-либо доплатах. Так будет и в дальнейшем», – отметили в офисе компании.

Напомним, что большая тройка телеком-операторов Украины, в которую входят Vodafone, Киевстар и lifecell, ввели для своих клиентов так называемый «национальный роуминг». Благодаря этой услуге украинцы смогут переключаться между сетями разных операторов, если вдруг «родная» сеть перестанет работать.

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