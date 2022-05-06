Українці знайшли спосіб обійти валютні обмеження під час війни

Забезпечені люди могли собі дозволити вивезти готівку за межі країни за допомогою криптогаманців. Про це розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.





За його словами, на кордоні довгий час працювала схема вивезення готівкової валюти в обхід введених з початку війни обмежень.

“Була діра з виведенням коштів, коли ти кладеш гроші на криптогаманець, виїжджаєш із країни і ніде їх не декларуєш , скільки грошей ти вивіз з України, тому що на митниці твої криптогаманці ніхто ніяк перевірити не може “, – розповів експерт.

У той час як готівкова валюта, яку люди провозили з собою, підпадала під обмеження в 10 тис. євро, суми на криптогаманцях були фактично нічим не обмежені.

“Готівкові заощадження люди вивозили в рамках норми, на банківських картах навіть якщо і вивозили, то суми не були катастрофічними, адже за ними потрібно звітувати в податковій. А ось криптогаманці – це поки що був інструмент, який дозволяв бути багатим, витрачати гроші на будь-які блага, і не перед ким не звітувати за ними », – пояснив Олександр Болтян.