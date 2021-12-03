Київстар підніме тарифи вже після Нового року: відомі цифри

Наступного року провідний стільниковий оператор України планує підвищити вартість своїх послуг щонайменше на 10%. Про такі плани компанії розповів Олександр Комаров, президент «Київстару».





Керівник телеком-гіганта пояснив, що підвищення торкнуться далеко не всіх абонентів. Зросте ціна лише на ті тарифи, в яких буде оновлено пакет послуг. Адже в компанії вважають, що користувачі повинні платити більше лише за покращений рівень сервісу.

Також голова оператора анонсував появу кількох нових пакетів послуг. «Орієнтовно раз на рік «Київстар» запускає нову лінійку тарифних планів, по можливості наповнюючи її найбільш сучасними сервісами та послугами», – зазначив Олександр Комаров.

За словами очільника найбільшого українського оператора, цінове зростання в межах 10% на рік є цілком нормальним. Компанія регулярно впроваджує нові технології та розширює можливості своїх клієнтів. Зокрема «Київстар» вкладає значні суми в розвиток технології 5G. Тож час від часу підвищувати тарифи на власні послуги просто необхідно.

Варто зазначити, що наразі середній дохід оператора з одного абонента складає близько 86 грн на місяць. Якщо порівняти цей показник з даними за минулий рік, то середня ціна на послуги «Київстар» зросла лише на 9,5%. Тож майбутня підвищення не повинна стати шоком для користувачів, оскільки вона знаходиться в межах нормальної динаміки росту цін оператора.

У вигляді конкретного прикладу здорожчання керівник оператора привів один найдешевший тарифних планів, що в поточному році виріс в ціні зі 125 до 135 грн, тобто всього на 10 грн.

Олександр Комаров наголосив, що у «Київстар» будуть заохочувати клієнтів змінювати старі тарифні плани на нові та активно користуватися прогресивними технологіями, доступ до яких зараз надає оператор. Адже компанія постійно розвивається і завжди має чим здивувати навіть найвибагливішого користувача.