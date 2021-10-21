Складено гороскоп на другу половину жовтня

Нарешті закінчився вплив ретроградного Меркурія, і успіх почне посміхатись багатьом знакам зодіаку. Планети допоможуть здійснити заповітні бажання, додадуть сил та допоможуть зустріти другу половинку.





Загалом експерти радять приготуватися отримувати подарунки долі наступним знакам:

У другій половині жовтня зірки посміхнутися Тільцям. Удача буде чекати їх на кожному кроці: робота, особисте життя, навіть, можливий виграш в лотерею. Головна порада від зірок — не піддавайтеся на сумнівні ідеї та вмовляння. Тільки чесна гра примножить ваші доходи.

Близнюки — ще одні щасливчики, які зможуть отримати багато подарунків від Всесвіту. А якщо ви ще додасте трохи драйву, та не побоїтеся ризикувати, здійсниться заповітна мрія. Мета, до якої ви йшли довгий час, нарешті почне реалізовуватися.

Раки, якщо ви запланували справи на другу половину місяця, будьте впевнені, зірки всіляко допомагатимуть. Будь-яка мета реалізується в лічені дні: робота, поїздка, примирення зі старими друзями, стартапи — ви будете всемогутні. Використовуйте цей час з максимальною користю для себе.

А ось іншим знакам зодіаку пощастить трохи менше. Жовтень для них закінчиться спокійно, без великих звершень. Однак це найкращий період для нових планів. Відпочиньте, прийдіть до тями після ретроградного Меркурія, подумайте про те, що наближаються зимові свята, присвятіть час родині.

Овнам і Стрільцям, наприклад, важливо приділити увагу здоров’ю. Їх можуть потривожити хронічні захворювання. Скорпіони та Козероги вийдуть на стежку примирення зі старими ворогами.

Леви й Терези як і раніше прокрастинуватимуть. У такому підвішеному стані вони будуть знаходитись до середини листопада. При цьому вони абсолютно щасливі у своєму нинішньому положенні.

Решта проведе залишок другого місяця осені в напруженому стані. Рибам, Ракам і Дівам можна тільки побажати набратися терпіння. Незабаром негатив піде і з вашого життя.