30 дней не пользовались картой Приватбанка? Готовьтесь к блокировке счета

Карты Приватбанка, которые не использовали месяц, могут заблокировать. Клиентов банка обзванивают с просьбой провести денежные операции в течение месяца.





Один из самых популярных банков Украины начинает закрытие карт с действующим сроком действия, по которым определенное время не было активности. Представители банка начали обзвон клиентов с требованием оплатить услугу или сделать хотя б один перевод в ближайшие 30 дней.

Украинцы жалуются на эти действия. На одном из профильных сайтов клиент банка назвал необычные требования со стороны ПБ «шантажом».

В свою очередь, Приватбанк утверждает, что оставляет за собой право заблокировать неактивные карты, даже если срок действия еще не вышел.

Клиент, пожаловавшийся на требования банка, заявляет, что не планировал расторгать договор и закрывать счет. Но представители банка упрямо продолжают требовать активности.

А вот на логичный вопрос, чем руководствуется Приватбанк ответа не последовало. Клиент называет это шантажом, и призывает регулятора прокомментировать ситуацию.

ПриватБанк ответил на жалобу обещанием проверить информацию и ответить в ближайшее время.

К слову, Приватбанк недавно ограничил переводы для физических лиц. Теперь карты будут блокировать, если за месяц поступило более 100 платежей. Эксперты утверждают, что такие нововведения уменьшат количество клиентов банка. Как следствие стоимость финансового учреждения уменьшится для дальнейшей продажи.