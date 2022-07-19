Плюс 3 тис. до виплат: кому з українських пенсіонерів цьогоріч пощастило найбільше

Протягом останнього року в Україні вже кілька разів збільшували розмір пенсійних виплат. Та ці надбавки не надто змінили рівень доходу громадян похилого віку. Взяти хоча б останній липневий перерахунок пенсій, коли виплати стареньких підвищилися в середньому на 45,40 грн.





Однак деяким категоріям пенсіонерів пощастило більше. Зокрема дохід колишніх військових протягом останнього року зріс аж на 3 тис. грн., тобто фактично у 1,5 рази. На сьогоднішній день їхня пенсія становить 8,9 тис. грн.

В той самий час середня пенсія в Україні станом на липень поточного року дорівнює 4437 грн. У порівнянні з показником липня 2021 року, вона зросла лише на 17%. Тож різниця очевидна.

Загалом же під час останнього перерахунку пенсій, що відбувся 1 липня, виплати українських пенсіонерів змінилися наступним чином:

мінімальна пенсія – збільшилася на 93 грн, зараз становить 2027 грн;

мінімальна пенсія для шахтарів – на 279 грн, зараз становить 6082 грн;

мінімальна пенсія для членів родин військовослужбовців, що втратили свого годувальника – на 186 грн, тепер 4054 грн;

максимальна пенсійна виплата – на 930 грн, зараз дорівнює 20270 грн;

доплата за понаднормовий стаж – на 93 коп., до 20,27 грн за кожен рік.

Останнє липневе підвищення пенсії відбулося водночас зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних українців, який встановили на рівні 2027 грн. Адже перелічені вище виплати безпосередньо пов’язані із цією ставкою. Окрім того, згідно із законом, мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Варто зазначити, що в поточному році перерахунок пенсійних виплат українцям проводили вже двічі. Окрім липневої підвишки, в березні була проведена щорічна індексація пенсійних виплат, яка мала на меті “підтягнути” пенсії до рівня, що відповідає сучасним зарплатам. Тоді доходи збільшилися майже у 10 млн. українців похилого віку.