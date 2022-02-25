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Баскетбольна Євроліга перенесе заплановані в Росії ігри за межі країни

25.02.2022
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Баскетбольна Євроліга перенесе матчі, які планувалося провести у Росії, за межі країни.


Про рішення керівництва чемпіонату стало відомо у п’ятницю, 25 лютого. Нове місце проведення ігор поки що не визначено.

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При цьому зустріч ЦСКА та «Барселони», яка мала відбутися в Москві 27 лютого, відкладена на невизначений термін.

Раніше 25 лютого повідомлялося про відмову французького клубу АСВЕЛ грати матчі Євроліги з УНІКСом та «Зенітом» у Росії. 24 лютого з аналогічною заявою виступив литовський “Жальгіріс”.

Росію також вже позбавили проведення Гран-прі «Формули-1» у Сочі , фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі та етапів Кубка світу з лижних перегонів.

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25.02.2022
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