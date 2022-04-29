Українцям розповіли, що робити з пошкодженими грошима

Під час війни проблема пошкодження банкнот від вибуху чи пожежі стала дуже поширеною. У регіонах, де ведуться активні бойові дії, людям часом вдається врятувати зі свого житла лише незначну частину речей. Зокрема й готівку, що була захована в квартирі та могла сильно обгоріти. У Національному банку розповіли, що робити з обгорілими грішми та як обміняти їх на придатні до вжитку банкноти.





Готівку, що зазнала серйозних пошкоджень від вогню, можна віддати до одного із регіональних підрозділів грошового обороту НБУ. Там купюри повинні дослідити та відшкодувати їх вартість.

Підрозділів грошового обороту центробанку в Україні всього чотири – у Львові, Одесі, Хмельницьку та Дніпрі. Та в регуляторі зазначили, що перш ніж звертатися до будь якого з цих відділень особисто, варто зателефонувати та уточнити їх актуальний графік роботи. Всі вони вже отримали від Нацбанку роз’яснення щодо процедури прийому обгорілих банкнот.

Якщо можливості звернутися до регіонального представництва НБУ у громадянина немає, потрібно принести пошкоджені гривні у відділення уповноважених фінансових установ – ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ або Райффайзен. Ці банки не мають права проводити дослідження банкнот, проте можуть їх прийняти для передачі і відповідний підрозділ НБУ.

Передаючи пошкоджені банкноти уповноваженому банку чи працівникам філії НБУ, потрібно надати також довідку (якщо вона є) про надзвичайну ситуацію, в результаті якої гроші постраждали.Це може бути документ, що підтверджу факт пожежі, вибуху, стихійного лиха тощо. Також Нацбанкові потрібна заява від власника (пред’явника) пошкоджених коштів.

Після дослідження пошкоджених купюр Національний банк поверне власнику суму, що відповідає кількості й номіналу переданих йому грошей. Виняток становить лише ситуація, коли в наданому громадянином матеріалі було виявлено підробки.