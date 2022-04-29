Уже работает: Новая почта порадовала украинцев запуском долгожданной услуги

Новая почта взяла курс на максимальное восстановление довоенных мощностей. В частности, ведущий почтовый оператор страны уже возобновил работу большинства своих отделений и точек выдачи. А еще Новая почта начала возрождать услуги, которые с началом войны пришлось прекратить.





Одной из таких услуг стала NP Shopping. Популярный сервис оператора, с помощью которого украинцы закупались в интернет магазинах всего мира, теперь снова работает. Клиенты могут заказать в Новую почту доставку от любого ритейлера из Польши, Испании, Франции, Турции, Англии, Германии, Италии и Соединенных Штатов Америки. Только доставка из Китая пока не налажена. Однако в компании пообещали в ближайшее время возобновить работу и по этому направлению.

Следует отметить, что цена на доставку заказов из NP Shopping Новая почта не изменила. Они остались такими же, как до войны. Рассчитать сумму, которую нужно будет заплатить за доставку, клиенты могут с помощью онлайн-калькулятора на странице услуги NP Shopping. Сама же цена за доставку напрямую зависит от того, сколько весит посылка: чем меньше вес товара – тем больше цена в расчете на килограмм.

Напомним, что сервис NP Shopping был создан для получения украинцами товаров из интернет-магазинов за границей, не осуществляющих прямую доставку в Украину. Заказы, сделанные с помощью сервиса NP Shopping, клиенты могут забрать в отделении оператора, почтомате или получить курьерской доставкой по собственному адресу.

Также компания Новая почта недавно запустила новую услугу, особенно актуальную в военное время. Она называется «Вещи из дома за границу» и позволяет совершить бремя чемодана или коробки с личными вещами в одну из стран Европы со скидкой до 80%. Этот сервис пригодится беженцам, которые спешно покидали свой дом и не успели захватить даже самые необходимые вещи.