Вже працює: Нова пошта порадувала українців запуском довгоочікуваної послуги

Нова пошта взяла курс на максимальне відновлення своїх довоєнних потужностей. Зокрема провідний поштовий оператор країни вже відновив роботу більшості своїх відділень та точок видачі. А ще Нова пошта почала відроджувати послуги, надання яких з початком війни довелося припинити.





Однією з таких послуг стала NP Shopping. Популярний сервіс оператора, з допомогою якого українці закуповувалися в інтернет-магазинах усього світу, тепер знову працює. Клієнти можуть замовити у Нова пошта доставку від будь якого ритейлера із Польщі, Іспанії,Франції, Туреччини, Англії, Німеччини, Італії та Сполучених Штатів Америки. Лише доставка із Китаю поки що не налагоджена. Проте в компанії пообіцяли найближчим часом відновити роботу й за цим напрямком.

Варто зазначити, що ціна на доставку замовлень з NP Shopping Нова пошта не змінила. Вони залишилися такими ж, як до війни. Розрахувати суму, яку потрібно буде сплатити за доставку, клієнти можуть за допомогою онлайн-калькулятора на сторінці послуги NP Shopping. Сама ж ціна за доставку безпосередньо залежить від того, скільки важить посилка: чим менша вага товару – тим більша ціна з розрахунку на кілограм.

Нагадаємо, що сервіс NP Shopping було створено для отримання українцями товарів з інтернет-магазинів за кордоном, які не здійснюють прямої доставки в Україну. Замовлення, зроблені за допомогою сервісу NP Shopping, клієнти можуть забрати у відділенні оператора, поштоматі, або ж отримати кур’єрською доставкою за власною адресою.

Також компанія Нова пошта нещодавно запустила нову послугу, що є особливо актуальною у воєнний час. Вона називається «Речі з дому за кордон» і дозволяє здійснити відправу валізи чи коробки з особистими речима в одну з країн Європи зі знижкою до 80%. Цей сервіс стане в пригоді біженцям, які поспіхом покидали свою домівку та не встигли захопити навіть найнеобхідніших речей.